Benevento. Domani si prospetta giornata calda per il futuro del club

Il Benevento, in vista della stagione 2022/23, andrà incontro da domani a delle scadenze da rispettare. Entro il 31 maggio, infatti, va consegnato alla Covisoc il prospetto che contiene l'indicatore di liquidità. Tale dato va determinato sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale della società al 31 marzo 2022. La documentazione sarebbe già pronta ma il condizionale in questo momento è più che mai d'obbligo. Se non venisse consegnata in tempo, il club sarebbe gravato da una penalizzazione da scontare in campionato.

Secondo quanto si apprende da "Il Mattino", anche in base alle dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, il presidente Vigorito lascerebbe comunque la società priva di debiti e si accollerebbe anche i contratti pluriennali stipulati sotto la sua gestione. Come quantificato dallo stesso quotidiano, si tratterebbe di un esborso di circa 50 milioni di euro. Ora, lungi dal voler "leggere" la mente di Oreste Vigorito, ma crediamo sia lecito chiedersi quale imprenditore sano di mente, in un periodo del genere, verserebbe una tale somma per poi "regalare" la società ad altri.

E' previsto per domani l'incontro tra sindaco e presidente durante il quale il primo cittadino di Benevento proverà a far desistere Vigorito dal suo intento di lasciare la guida della società giallorossa. Lo stesso sindaco ha fatto sapere di aver già dato mandato agli uffici competenti di procedere al rinnovo della convenzione per lo stadio, necessaria per l'iscrizione alla prossima Serie B.

Proprio la "questione stadio" potrebbe essere uno dei motivi che ha portato Vigorito al clamoroso passo indietro comunicato sabato pomeriggio. L'essere arrivati alle corte bollate e alle aule di tribunale per il contenzioso tra società di calcio e comune, per una questione che ogni anno ritorna in auge e per la quale non si è mai cercata una soluzione definitiva, non ha certamente contribuito ad allentare la tensione creatasi.

Alla finestra c'è tutto il popolo giallorosso che aspetta di sapere quale sarà il futuro della squadra di calcio cittadina e, possibilmente, quali siano le motivazioni che hanno portato il presidente Vigorito a prendere tale decisione. Anche perché nessuno, o quasi, può credere che un presidente lasci una società nelle quale ha investito tanto negli ultimi 16 anni per due striscioni messi da una parte nettamente minoritaria del tifo giallorosso. Vigorito è libero, e non potrebbe essere altrimenti, di decidere del suo futuro ma i beneventani, specie quei tifosi che non lo hanno mai lasciato solo, meritano di sapere la verità.