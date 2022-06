Benevento. La Curva Sud chiama a raccolta il tifo giallorosso

Dopo la nota emessa ieri (clicca qui), la Curva Sud ne ha pubblicata un'altra nella quale invita tutti i tifosi della Strega alla manifestazione organizzata per il prossimo 2 giugno allo stadio "Vigorito". Questo il testo del tifo organizzato giallorosso:

"Considerato l’invito di tante persone e la volontà di ritrovare quel senso di aggregazione in un momento difficile, la Curva Sud comunica l’organizzazione di una manifestazione che si terrà giovedì 2 giugno, con inizio alle 20, presso lo stadio. Per l’occasione saranno aperti i cancelli della Curva Sud, dove esprimeremo il nostro amore al Benevento Calcio. Non mancheranno le sorprese. Venite in massa con sciarpe e bandiere, come se fosse una vera e propria partita. Questa volta ci giochiamo una cosa più importante della serie A: il futuro. A giovedì!".