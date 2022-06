Benevento. Venerdì mattina l'atteso incontro tra Vigorito e Mastella

Sale l'attesa in città per l'incontro tra il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ed il presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito. Coperta dal più assoluto riserbo è anche la località nella quale si terrà il faccia a faccia.

Come ha annunciato lo stesso sindaco lunedì sera in diversi interventi televisivi, la sua volontà è quella di far tornare Vigorito sui propri passi e di far si che, quindi, resti al timone della nave giallorossa facendogli sentire tutto il calore della piazza. Calore, tra l'altro, che la tifoseria giallorossa ha già fatto sentire al numero uno della Strega con messaggi arrivati da ogni dove e che culminerà la propria manifestazione con il raduno organizzato dalla Curva Sud per giovedì sera (clicca qui).

Circa 48 ore di ulteriore attesa, dunque, per la piazza giallorossa, 48 ore dopo le quali dovrebbe essere svelato il futuro del Benevento Calcio: la recente storia ci racconta che Vigorito ha già fatto altre volte passi indietro tornando su sue decisioni di questo tipo, quindi la speranza è più che mai viva.