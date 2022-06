Benevento. Mastella. "Vigorito ha garantito l'iscrizione ma riflette"

E' terminato da poco l'atteso incontro tra il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ed il presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito, che si è tenuto nella residenza di Ceppaloni del primo cittadino beneventano. Il numero uno della società giallorossa è andato via senza rilasciare dichiarazioni ma ha togliere qualche nube dal cielo ci ha pensato Mastella:

"Ringrazio Vigorito per l'incontro nel quale abbiamo parlato di diverse questioni. Posso tranquillizzare tutti sull'iscrizione del Benevento alla prossima Serie B perché Vigorito è un uomo perbene e ha garantito questo passo.

Sul futuro, non mi è parso opportuno cercare di condizionare le sue scelte anche per via del nostro rapporto di amicizia. Non voglio fornire false speranze ma l'ho trovato sereno.

E' stato contento di vedere tante persone allo stadio ieri e la sua serenità è importante perché con questo spirito le cose si affrontano in modo diverso. Ci vedremo spesso perché dovremo affrontare diverse questioni tra le quali quella dello stadio".