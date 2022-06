Benevento. Il discorso di Vigorito tiene tutti col fiato sospeso

Mancano poche ore e la tensione che si respira in città verrà, forse, sciolta dal discorso che il presidente Vigorito, dopo le dimissioni dei giorni scorsi e la garanzia di iscrizione della squadra in serie B, farà alla piazza beneventana.

Un discorso che verrà trasmesso dalla "rete di famiglia" alle 18:30 e che, come al solito in questi casi, non prevede un contraddittorio con la stampa. Una dichiarazione unilaterale, insomma, nella quale il massimo dirigente della Strega traccerà, o almeno dovrebbe, i piani futuri del club andando a sciogliere i dubbi che gravano sul futuro.

Ancora qualche ora con il fiato sospeso, dunque, per i tifosi del Benevento che poi, si spera, potranno tornare a godersi l'estate e tornare a parlare, come ogni anno, delle dinamiche del calciomercato.