Lite Iervolino-Sabatini:"È un bugiardo". Il ds:"Lo porto in tribunale"

Botta e risposta al vetriolo tra il presidente della Salernitana e l'ex direttore sportivo. Ormai nota la causa della separazione, ovvero la commissione da corrispondere all' agente di Coulibaly per il rinnovo. Commissione inaccettabile per Iervolino.

Lo stesso presidente ha spiegato alla Gazzetta attaccando senza mezzi termini Sabatini: "I panni sporchi si lavano in famiglia. Poi, però, ho letto le parole di Sabatini e mi sento in dovere di rispondere.

Sabatini crede di prendere tutti per stupidi, ma di equivoco c’è solo lui. Pensa di essere il più intelligente, ma è stato bugiardo. Lui voleva pagare questa commissione, abbiamo litigato perché io non accetto queste storture.

Volevamo corrispondere a Lassana Coulibaly un aumento di stipendio di 200.000 euro, ma per completare l’operazione avremmo dovuto versare un milione al suo agente: un impegno che aveva preso Sabatini, magari per evitare che lo stesso agente si mostrasse sensibile ad altre offerte. Io non mi piegherò mai a questo sistema. Sabatini invece mi ha detto che con certe logiche convive da tempo. E nella chat che condividiamo con l’a.d. della Salernitana e con la responsabile delle pubbliche relazioni ha scritto che, vista la mia posizione in merito alle commissioni, riteneva di non essere l’uomo giusto per la Salernitana.

Leggo che si sente da Champions League, vedremo dove andrà: non sa nemmeno far funzionare un computer o mandare una mail. Però sono umanamente dispiaciuto per come è finita: Sabatini l’ho portato io a Salerno, non l’avevo trovato qui. E non l’avrei lasciato andare. Ma sono successe cose che ritengo gravi"

Non si fa attendere la risposta del direttore sportivo, ai microfoni di Radio Anch’io Sport, su Radio 1, altrettanto dura:

"Ricordo quando Iervolino mi chiedeva quasi piangendo di salvare la Salernitana. Non sono io l’equivoco, l’equivoco diventerà presto lui. Io sono 30 anni che faccio calcio, e lui 30 giorni. Se mi ha dato del bugiardo verrà in tribunale. Ha grandi avvocati vicino, che si definiscono principi del foro. La sua è stata una grande caduta di stile, anche se di stile nel calcio ce n’è veramente poco, siamo nella media. Commissioni? Non è un problema mio, ma del calcio, è una questione ideologica."