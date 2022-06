Benevento. Vigorito: "Resterò finché mi regalerete grandi emozioni"

Il momento è, dunque, arrivato. Davanti alle telecamere della rete della famiglia Vigorito, il presidente del Benevento ha sciolto la riserva sul suo futuro in giallorosso: Oreste Vigorito sarà ancora il massimo dirigente della Strega e, a quanto detto dallo stesso, ancora per lungo tempo.

Il presidente Vigorito si è detto colpito dalle manifestazioni di affetto giuntegli da ogni parte della città che hanno oscurato le poche voci contrarie e che gli hanno fornito il "carburante" per proseguire la sua avventura alla guida del club cittadino di calcio.

"Sono rimasto colpito da quanto ho visto da parte della città: le tante persone che ho visto allo stadio per me mi ha reso oltremodo felice. Ho visto visi felici che non meritano di restare senza la loro ragione di gioia. Mi ha emozionato e tutto ciò è arrivato all'improvviso.

C'è stato un clima di apatia durante la stagione, che si è tradotto in un minore entusiasmo intorno al Benevento. Accetto le opinioni divergenti ma sono rimasto spiacevolmente colpito dal parere espresso da poche persone. Non è stata comunque questa la causa della mia decisione. L'ho fatto perché è da qualche anno che, a causa di una serie di fattori, penso di essere diventato di troppo. Il calcio per me è sempre stato un mezzo per arrivare al cuore della gente regalando una piccola gioia come il calcio sa fare.

Anche le istituzioni non ci sono state vicine. Ringrazio il sindaco Mastella per la disponibilità mostrata, dispiace solo che c'è stato bisogno di litigare per ritrovarci d'accordo. Abbiamo parlato di diverse questioni tra le quali quella dei lavori di manutenzione straordinaria che spettano al comune ed, inoltre, di una convenzione che deve essere rinnovata di anno in anno, con uno stillicidio infinito.

Sono convinto, però, che dobbiamo riprendere le vecchie abitudini. Anzitutto dobbiamo riportare i tifosi vicino alla squadra non solo il giorno della partita quindi ci sarà un allenamento a porte aperte ogni settimana.

Per quanto riguarda gli abbonamenti, i tifosi avranno una sorpresa tale sui prezzi che non potranno non sottoscriverlo.

Affronteremo un anno difficile, in cui il Benevento sarà la squadra con minor numero di presenze in B. Sono scese dalla A e salite dalla B grandi società oltre alla presenza già di ottime squadre in cadetteria. Molte società, poi, sono di proprietà di fondi sovrani che hanno capacità economiche enormi e con le quali per i presidenti come me diventa difficile competere.

L'importante, però, sarà fare tutte queste cose insieme, io e voi. Lo spettacolo della Curva Sud? Meriterebbe che lo stadio fosse intitolato a loro perché, a prescindere dal numero, sono meravigliosi e finché ci saranno persone come loro, Vigorito ci sarà. Voglio continuare a fare il presidente ma ad una condizione: voglio farlo insieme a voi!

Io ho comprato un'emozione e finché il Benevento ed i beneventani mi regaleranno emozioni, io ci sarò. Faremo una campagna abbonamenti che sarà alla portata delle tasche di tutti. Costruiremo una squadra che sudi la maglia e che possa ben figurare. Ripeto: l'importante sarà stare insieme perché solo così potremo ottenere risultati".