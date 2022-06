Potenza, per il dopo Arleo si pensa a Scienza e all'organico

Per il dopo Arleo il Potenza starebbe pensando a Beppe Scienza. Nell'ultima stagione da agosto a dicembre d alla Pro Vercelli, il tecnico piemontese conosce bene il girone meridionale per aver allenato quattro anni il Monopoli, è il nome papabile secondo quanto riportato da Il Quotidiano del Sud. Ma secondo la testata giornalistica ci sono altri nomi come Raffaele, già vicino al ritorno nell'ultima stagione dopo l'esonero di Gallo, e i giovani Cudini ex Campobasso, Lauro ex Mantova, Danucci dal Fasano, Occhiuzzi già al Cosenza e D'Antoni ex Monterosi. Poi spuntano i nomi dei vari Braglia, Auteri, Caneo e Zauli. Da definire l'organico dove il Potenza ha sotto contratto anche per la prossima stagione i portieri Greco, Marcone e Petriccione; i difensori Piana, Cargnelutti e Vecchi; i centrocampisti Zagaria, Costa Ferreira, Zenuni, Sandri e Bucolo; l'attaccante Volpe. Rientrano dai prestiti il portiere Brescia, il centrocampista Grande e l'attaccante Sessa, oltre alla mezzala Bruzzo. Da voci insistenti sembra che Cargnelutti e Sandri abbiano chiesto di essere ceduti ma bisognerà vedere se alla società rossoblu converrà dal punto di vista economico.