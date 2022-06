Novara a sorpresa alla semifinale scudetto

Continua l’annata fortunata del Novara FC che dopo aver vinto il campionato prosegue il cammino per lo scudetto della serie D nonostante la sconfitta di domenica scorsa contro il Sangiuliano City.

Gli azzurri hanno beneficiato del successo uno a zero del Giugliano in casa della Gelbison che ha permesso a Gonzalez e compagni di passare come miglior seconda.

Ora il Novara affronterà sabato la Recanatese in casa alle ore 16, molto probabilmente non si giocherà al Piola indisponibile per lavori di manutenzione; l’altra semifinale sarà Sangiuliano City-Giugliano Calcio.