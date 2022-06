Benevento. Il mercato comincia dai riscatti e dalle partenze

Dopo aver incassato il rinnovo dell'impegno da parte del presidente Vigorito, per il Benevento è tempo di cominciare a pensare al calciomercato.

Fissate date e luogo del ritiro estivo, i primi sforzi della società in vista della stagione 2022/23 si concentreranno sui riscatti dei calciatori già in giallorosso e sulle partenze di coloro che sono arrivati o a fine prestito o a fine contratto.

Per quanto riguarda i riscatti, uno, quello di Masciangelo, è già scattato ed il terzino mancino è quindi ora interamente di proprietà del Benevento: la variazione di status è maturata dopo il primo punto conquistato nel mese di marzo, così come da clausola inserita nel prestito tra Benevento e Pescara. Toccherà poi a Paleari per il quale il club giallorosso ha un diritto di riscatto con il Genoa, proprietario del cartellino: l'operazione dovrebbe chiudersi senza nessun problema. Diverso il discorso per Vogliacco: il difensore era in prestito secco nel Sannio sempre dal Genoa. Il D.s. Foggia aveva già raggiunto un accordo col calciatore per la permanenza all'ombra della Dormiente ma la retrocessione dei liguri in Serie B ha complicato i piani: ora bisognerà trattare con la nuova proprietà del Grifone e negoziare di nuovo.

Lasceranno il Benevento perché a scadenza di contratto Gyamfi e Sau mentre saluteranno i colori giallorossi per fine prestito Petriccione e Calò, anche se per quest'ultimo, visto l'alto gradimento di mister Caserta, i discorsi potrebbero riaprirsi. Per Elia, invece, sono in corso valutazioni: la giovane età dell'esterno, soli 21 anni, e le potenzialità fatte vedere quest'anno potrebbero indurre la dirigenza sannita a negoziare un nuovo accordo con l'Atalanta che potrebbe portare o ad un nuovo prestito oppure anche alla cessione definitiva.