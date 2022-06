Benevento. Foggia: "C'è rammarico per il finale ma bilancio positivo"

Il D.s. del Benevento, Pasquale Foggia, è stato intervistato dal sito SuperNews e, tra gli altri argomenti, ha toccato anche la stagione del Benevento appena conclusa e il calciomercato in vista della prossima.

BILANCIO - Siamo rammaricati per l'uscita contro il Pisa nei play-off, specie perché avevamo vinto all'andata. Due anni fa, con Inzaghi in panchina, l'obiettivo dichiarato era quello di vincere il torneo ed anche il mercato seguì quella linea. Essendo la programmazione iniziata con obiettivi diversi, il mio bilancio è positivo ma resta il rammarico di non aver saputo sfruttare le occasioni avute che ci avrebbero portato alla promozione diretta.

MERCATO E NUOVA STAGIONE - Ripartiremo anche quest'anno da Cascia e sarà il nostro terzo ritiro in questo luogo. Lo abbiamo confermato perché si lavora molto bene. Per quanto riguarda il mercato, andrà gestito sul lungo periodo e non con la logica del "tutto e subito" perché ci sono dinamiche particolari che possono portare a sorprese e quindi è meglio farsi trovare sempre pronti.