Picerno, Greco: "Ho scelto Emilio Longo perché lo seguivo da anni"

Vincenzo Greco nella conferenza stampa odierna ha ripercorso cronologicamente quali sono state le tappe che hanno contraddistinto il mese di maggio, nel quale ha lavorato a fari spenti per pianificare il futuro del Picerno. Entro il 25 di maggio è già stata presentata alla Lega tutta la documentazione richiesta per l’iscrizione al campionato, dettaglio non di poco conto.

SCELTA DELL’ALLENATORE: “Emilio Longo l’ho scelto perchè lo seguivo da anni. Ho lavorato a lungo al nord e mi piace monitorare i gironi settentrionali, anche di Serie D. Parliamo di un allenatore preparato e che negli anni ha proposto sempre un’idea di calcio moderna. Quando l’ho incontrato per la prima volta mi ha colpito un dettaglio: la sua grande emozione e voglia di fare. Le sue motivazioni sono sicuro che faranno la differenza in questo contesto”.

CAPITOLO COLUCCI: “Con Leonardo amici eravamo e tali resteremo. Da marzo abbiamo avuto un confronto costante e costruttivo, poi lui ha fatto la sua scelta e va rispettata”

OBIETTIVI STAGIONALI: “Pensiamo prima di tutto alla salvezza. Poi quello che verrà ci prenderemo. Intanto ringrazio il presidente Curcio per la fiducia, se siamo qui è sempre grazie a lui. Costruiremo una squadra che rappresenti un giusto mix tra esperti e giovani. Seguiremo la strada del minutaggio non perchè ci servono soldi, ma per sostenibilità e perchè crediamo nella valorizzazione dei nostri giovani”.

GELBISON: “Abbiamo dato la disponibilità alla Gelbison per disputare al Curcio le sue gare interne. Anche da parte dell’amministrazione comunale c’è stato il via libera. Siamo a disposizione”.

Fonte Potenza Rossoblu