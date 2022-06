DAZN. Novità su prezzi e visione da più dispositivi per il 2022/23

Sarà una sorta di rivoluzione quella che praticherà DAZN in vista della stagione calcistica 2022/23. L'abbonamento che comprende, tra l'altro, l'esclusiva di tutta la Serie A e la co-esclusiva della serie B, costerà € 29,99 per il profilo "base" e € 39,99 per la versione "premium".

La differenza tra le due tipologie di profilo sta nella fruizione da più dispositivi. Con il "base" si potrà fruire dell'abbonamento in contemporanea da due dispositivi solo se sotto la stessa rete domestica(wi-fi); al contrario, nel caso del "premium", si potrà fruire sempre in contemporanea dello stesso abbonamento anche se i dispositivi si trovano in luoghi differenti.

Questa