Potenza, l'ad Flammia lascia dopo 7 anni Suggestione Pagni diesse

Daniele Flammia non sarà più l'amministratore delegato del Potenza. Il dirigente irpino saluta la Basilicata dopo aver ricoperto la maggior parte dei ruoli dirigenziali durante la sua gestione rossoblu. La sua avventura, durata ben 7 anni, è destinata a finire con il neo presidente Donato Macchia che dovrebbe rinnovare in toto l’organigramma societario eccezion fatta per Giuseppe Lolaico che rimarrà nel ruolo di team manager. Il futuro di Flammia sarà in Campania, per lui pronta una “scrivania” alla Turris. Per il ruolo di direttore sportivo secondo Il Quotidiano del Sud la suggestione é il 46enne Danilo Pagni con otto campionati e tre coppe.