Benevento. Caserta confermato, la rosa verrà rivoluzionata?

Con la conferma arrivata ieri dell'allenatore Fabio Caserta, ed in attesa della conferenza di martedì dello stesso tecnico e del D.s. Foggia, il Benevento potrà cominciare ad operare effettivamente in ottica calciomercato.

La rosa giallorossa, rispetto allo scorso anno, potrebbe subire una rivoluzione. Il ruolo che dovrebbe subire meno scossoni è quello del portiere: scontato il riscatto di Paleari dal Genoa, il secondo sarà ancora Manfredini con un giovane a far da terzo.

Nel reparto arretrato, Glik dovrebbe essere confermato, così come Barba, Letizia, Masciangelo, Foulon e Pastina. Si cercherà di dialogare con il Genoa per la permanenza nel Sannio di Vogliacco: con il calciatore ci sarebbe già l'accordo, resta solo da convincere il club ligure appena retrocesso in cadetteria. A Gyamfi, in scadenza, non verrà rinnovato il contratto.

Per il centrocampo, vestiranno ancora giallorosso Acampora, Viviani e Tello. Ionita, che ha ancora un anno di contratto, potrebbe fare le valige e cercare un nuovo accordo all'estero. Calò e Petriccione, entrambe in prestito, dovrebbero fare ritorno alle rispettive squadre di appartenenza.

L'attacco è il reparto che, con tutta probabilità, subirà i maggiori cambiamenti. Forte, ultimo arrivato nel mercato di gennaio, è certo della permanenza visto anche il suo contratto con scadenza 2025. Per Lapadula, attualmente impegnato con la nazionale peruviana per gli spareggi per l'accesso al Mondiale qatariota, c'è forte l'interessamento del Cagliari. Moncini, invece, è un obiettivo del neopromosso Bari ma anche altre squadre potrebbero essere interessate all'ex Spal. Improta ed Insigne, i cui contratti scadranno nel 2024, resteranno alla corte di mister Caserta. Da valutare Brignola, le cui prestazioni sono state sempre al di sotto delle aspettative. Elia rientrerà all'Atalanta dopo il prestito ma, vista la giovane età e i margini di miglioramento, il D.s. Foggia farà un tentativo per prolungare la permanenza del ragazzo in giallorosso. Bisognerà valutare anche la posizione di Farias: il brasiliano è un elemento tecnicamente valido ma i suoi sei mesi in giallorosso, complice anche una forma che è stata ritrovata solo nel finale di stagione, hanno posto più di un interrogativo sulla sua conferma. Sau, in scadenza di contratto, lascerà la squadra.

Per quanto riguarda i calciatori che rientreranno a Benevento dopo i rispettivi prestiti, saranno effettuate valutazioni caso per caso.