Potenza, il nome nuovo per la panchina è Giovanni Ignoffo

Dopo Scienza, il nome nuovo per la panchina del Potenza è Giovanni Ignoffo. Nell'ultima stagione al San Luca, in Serie D girone I, dove è reduce dall'esonero (avventura durata 10 partite e interrotta a novembre), il tecnico palermitano conosce già la Lega Pro per aver allenato ad Avellino. Il nome di Giovanni Ignoffo è da collegare fisiologicamente al mondo Benevento: con i giallorossi ha giocato ben 49 gare dal 2008 al 2010 ottenendo una promozione nella vecchia Prima Divisione. In Campania è iniziato anche il suo percorso da allenatore con l’Under 19 beneventana prima di approdare al settore giovanile del Palermo, squadra della sua città.