Benevento. Mastella e la Giunta: 10 abbonamenti per persone bisognose

Il Sindaco Mastella e la sua Giunta hanno deciso di acquistare, di tasca propria, 10 abbonamenti per le partite interne del Benevento Calcio nella stagione 2022/23, da devolvere a persone bisognose.

In una congiuntura temporale così delicata, vuol essere un piccolo contributo alla causa giallorossa, in modo da offrire a concittadini che versano in estrema difficoltà la possibilità di accedere allo stadio senza gravare sul bilancio familiare, come pure un segnale di vicinanza alla società presieduta da Oreste Vigorito, che va di pari passo con il rispetto degli impegni assunti per la risoluzione delle problematiche relative all’impianto.

Gli abbonamenti verranno poi affidati ad associazioni locali che operano nel sociale (da individuare), che provvederanno a selezionare i beneficiari tra le famiglie meno abbienti.