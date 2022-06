Potenza, domani potrebbe essere ufficializzato il diesse Varrà

In occasione della conferenza stampa indetta per domani alle ore 10, il Potenza potrebbe ufficializzare il nuovo direttore sportivo. Si tratta di Fortunato Varrà, meglio conosciuto come Natino, negli ultimi quattro anni al Benevento, braccio destro di Pasquale Foggia. Il 45enne di Rosarno potrebbe essere il primo annuncio dell'era Macchia per un progetto di medio lungo-termine. Sarebbe la seconda esperienza nei professionisti per Varrà dopo le esperienze nel campionato di Eccellenza a Locri nell'anno del triplete e in Serie D a Castrovillari. Intanto si sono congedati Valentina Rubinetti per 5 anni responsabile marketing del club e Michele Falasca responsabile del settore giovanile rossoblu.