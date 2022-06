Potenza, Siviglia é il nuovo allenatore Il diesse é Varrá

É Sebastiano Siviglia il nuovo tecnico del Potenza. Con un passato da calciatore nell'Atalanta, Lazio e Parma, l'allenatore reggino é stato ufficializzato stamani nella conferenza stampa dal presidente Macchia. Il nuovo numero uno rossoblu ha presentato il nuovo asset societario con il vicepresidente Angelo Chiorazzo, che assieme a Laviero Cammarota, erano seduti al suo fianco. Caiata, rimasto in possesso di alcune quote societarie, rivestire la carica di presidente onorario. Il ruolo di direttore sportivo sarà affidato a Fortunato Varrá. "Siamo qui per dare dignità a questa società dal passato glorioso e lo si fa costruendo una società forte - ha sottolineato Macchia - non siamo qui per le emozioni ma per la programmazione. Se mi chiedono - ha aggiunto - di andare in serie B l'anno prossimo, mi alzo e cedo il posto. È diverso - ha sottolineato Macchia - organizzare un progetto che abbia conto di una programmazione a medio e lungo termine con un progetto che metta al centro il settore giovanile".