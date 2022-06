Serie B. Quote promozione: Benevento dietro Genoa, Cagliari e Parma

La Serie B che partirà il prossimo agosto sarà una delle più competitive degli ultimi anni. Tra neopromosse e retrocesse sono tante, infatti, le squadre con un passato addirittura nelle coppe europee che si daranno battaglia fino all’ultimo minuto per la promozione in Serie A.

Secondo i betting analyst Goldbet, le favorite per un pronto ritorno in massima serie sono il Genoa, prima per gli esperti in quota a 4, davanti al Cagliari del nuovo tecnico Fabio Liverani, a 5. Più indietro, riporta Agipronews, il Parma di Gianluigi Buffon, che si affida a Pecchia per centrare la promozione, proposto a 8 volte la posta, leggermente avanti rispetto a Benevento, Brescia e Venezia, tutte offerte a 10.

Vale invece 15 volte la posta il Pisa, sconfitto dal Monza nell’ultima finale playoff, mentre servirà una vera impresa alle quattro neopromosse dalla Serie C. Si gioca infatti a 30 la promozione del Bari, sale a 35 il Palermo, con Modena, a 50, e la matricola Sudtirol, a 75, più preoccupate al mantenimento della categoria che a un possibile doppio salto.