UFFICIALE - F. Andria: Cudini nuovo allenatore, Federico nuovo ds

La Fidelis Andria ha comunicato il nuovo allenatore e il nuovo ds: saranno rispettivamente Cudini e Federico.

Di seguito il comunicato del club federiciano: "La Fidelis Andria 2018 è lieta di comunicare che, a decorrere dal 1^ luglio 2022, l’incarico di Direttore Sportivo sarà ricoperto da Sandro Federico che si lega al club fino al 30 giugno 2023. L’esperto dirigente italo-canadese arriva ad Andria dopo aver ricoperto lo stesso incarico nelle ultime 5 stagioni nel Teramo Calcio, ottenendo buoni risultati. Contestualmente la società del presidente Aldo Roselli, annuncia che, a decorrere dal 1^ luglio 2022, il ruolo di Allenatore della Prima Squadra sarà affidato a Mirko Cudini. Nella stagione 2020/2021 il tecnico marchigiano ha vinto il campionato di Serie D con il Campobasso; con i rossoblù ha ottenuto una salvezza tranquilla la scorsa stagione nel campionato di Serie C. Cudini nella sua esperienza in biancazzurro porterà con sé il vice allenatore Giuseppe Antognozzi, il preparatore atletico Francesco Negro e il match analyst Gian Marco Ortolani. Da parte di tutta la società, un caloroso benvenuto al direttore, allo staff tecnico ed un augurio di buon lavoro per la loro nuova avventura in biancazzurro".