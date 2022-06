Picerno, interessano Avogadri e Kouda Verso la riconferma Reginaldo

Sono il portiere e il centrocampista i primi ruoli sui quali il Picerno si sta muovendo. Il primo è Lorenzo Avogadri, classe 2001, nell'ultima stagione della Paganese, ma di proprietà dell'Atalanta. Con il club orobico già sono stati intessuti i rapporti nella scorsa stagione quando nel Melandro arrivarono l'attaccante Carrà e il centrocampista Viviani. Il secondo è Rachid Kouda, classe 2002, richiesto da Emilio Longo che lo ha allenato alla Folgore Caratese nella scorsa stagione, autore di 6 reti in 25 presenze nell'ultimo campionato. In uscita sono diversi i calciatori che potrebbero salutare la Basilicata. Tra questi spiccano quelli dei difensori Setola e Vanacore insieme al centrocampista argentino De Ciancio. Inoltre c'è da valutare la situazione di Finizio, mentre è confermatissimo l'attaccante brasiliano Reginaldo, che già in conferenza stampa Longo aveva apprezzato per la sua grande capacità di sacrificarsi dal punto di vista tattico e di rivestire un ruolo da leader nel Picerno che verrà. E’ in forse il riscatto di Giacomo Parigi che potrebbe tornare al Campobasso che a gennaio lo prestò proprio ai melandrini.