Ifab. Definitive le cinque sostituzioni e la panchina "lunga"

L'Ifab, International Football Association Board, ha reso definitiva la norma riguardante le cinque sostituzioni durante le partite. Alle singole leghe verrà lasciata facoltà di scelta sia in merito ai cambi che alla panchina lunga.

Il limite per i calciatori che siederanno in panchina, attualmente fissato a 12, è stato innalzato a 15 cosicché una squadra che abbia in rosa 26 calciatori non sarà costretto a lasciare nessuno in tribuna.