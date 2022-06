Valzer degli allenatori in Serie D tra Nola, Afragolese e Mariglianese

Si muove il mercato degli allenatori in Serie D: due gli addii ufficializzati in giornata.

Mister Condemi e il Nola si separano: come riportato dal club "il mister, di comune accordo con la società, per motivi personali, ha deciso di non continuare".

Divorzio anche tra Afragolese e Fabiano: risoluzione consensuale tra le parti.

La Mariglianese, invece, ha già trovato il suo nuovo allenatore: dopo l'addio di Sanchez, il club ha puntato su Stefano Senigagliesi, tecnico marchigiano, ex Nereto.