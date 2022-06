Potenza, Macchia potrebbe coinvolgere anche Arleo nel nuovo progetto

Per i più scaramantici il venerdì 17 sarebbe una data da evitare, ma un regalo quantomeno inaspettato Pasquale Arleo ieri lo ha ricevuto. In occasione del quindicesimo anniversario della promozione nella vecchia C1 con il Potenza conquistata a Benevento, ha ricevuto una telefonata dal presidente Donato Macchia per restare all'interno del club. Il nuovo patron ha riconosciuto i meriti di Arleo, vero condottiero nella seconda parte di stagione verso la salvezza , il valore e la lealtà verso i colori rossoblu. Il ruolo sarà da definire tra il settore giovanile o la collaborazione con la prima squadra. Ma l'esigenza è l'iscrizione al prossimo campionato fissata per martedì. Poi si conoscerà l'organigramma.