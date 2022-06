Benevento. Il Cagliari punta un giallorosso e due ex

Secondo quanto riportato da "L'Unione Sarda", il Cagliari, appena retrocesso in B ma già smanioso di voler riconquistare la massima serie, sarebbe sulle tracce di un calciatore del Benevento e di due ex giallorossi.

Per l'attacco, mister Liverani, chiamato sulla panchina isolana dal presidente Giulini, avrebbe chiesto Gianluca Lapadula: la richiesta che il Benevento fa per l'italo-peruviano è di circa 2 milioni di euro. A quelli, poi, c'è da aggiungere il cospicuo ingaggio percepito dal calciatore. Il D.s. Capozzucca starebbe facendo valutazioni in merito.

Per quanto riguarda i due ex giallorossi che potrebbero vestire i colori del Cagliari, si tratterebbe di Nicholas Viola e Filippo Falco. Il primo si svincolerà il 30 giugno dopo la parentesi vissuta con il Bologna mentre il secondo è reduce dalla vittoria del campionato serbo con la maglia della Stella Rossa Belgrado allenata da Dejan Stankovic.