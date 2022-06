Antonio Palo ripartirà dalla Serie D. Precisamente dal Nord Italia, da Legnano, in provincia di Milano. La formazione lombarda, arrivata seconda con 66 punti nel girone B della massima competizione dilettantistica, ha deciso di designare il tecnico potentino come successore di Sgrò alla guida tecnica. Dopo l'esperienza a Picerno da febbraio a novembre 2021 Palo dunque si giocherà nuovamente una chance per un torneo di vertice.