Benevento. Brignola, dopo il riscatto dal Sassuolo, un nuovo prestito?

Il ritorno a Benevento di Enrico Brignola non ha lasciato il segno come i dirigenti della Strega si sarebbero aspettati. A dire il vero, il ragazzo cresciuto nelle giovanili giallorosse ha deluso le aspettative dopo l'ottimo debutto in Serie A nella squadra allora allenata da De Zerbi che volle, poi, portarlo con se anche al Sassuolo. Con i neroverdi mise a referto sette presenze ed un solo gol prima di cominciare a girovagare in prestito: Livorno, Spal, Frosinone e poi ancora Benevento.

Ora il cartellino, in virtù del riscatto operato dal club del presidente Vigorito, è tutto del club sannita ma Brignola potrebbe comunque cominciare la stagione con la casacca di un'altra squadra dove andrebbe ancora in prestito. Una compagine che, magari, possa dargli quella continuità di presenze necessaria perché ritrovi se stesso e possa tornare a far vedere quelle giocate che lo portarono alla ribalta nella stagione 2017/18.