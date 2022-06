Benevento. Sau potrebbe scegliere una nuova avventura in Sardegna

Dopo il biennio passato al Benevento, nel quale è stato protagonista della promozione dei giallorossi in Serie A con la squadra allora guidata da Filippo Inzaghi, Marco Sau potrebbe proseguire la sua carriera calcistica in Sardegna.

La punta classe '87, infatti, potrebbe cedere alle sirene dell'Olbia, compagine che militerà nel prossimo torneo di Serie C e nella quale troverebbe, come compagno di reparto, l'altro ex cagliaritano Daniele Ragatzu. Sau sarà ufficialmente svincolato, e quindi libero di accasarsi dove vuole, dal 1° luglio: non sono esclusi aggiornamenti già nei prossimi giorni sul suo futuro.