Benevento. Su Lapadula c'è il Cagliari ma non ci sono offerte concrete

Che Lapadula potesse essere uno dei pezzi pregiati del calciomercato della Serie B 2022/23 era immaginabile fin dal termine del campionato. La prima società a fiondarsi sull'italo-peruviano del Benevento è stata il Cagliari: la società sarda, appena retrocessa in cadetteria, vuole puntare sull'attaccante giallorosso per l'immediato ritorno in massima Serie.

Il Benevento valuta il cartellino del giocatore non meno di 2 milioni, anche per ottenere una plusvalenza rispetto alla cifra pagata per il suo acquisto due anni fa. Tuttavia, alla società del presidente Vigorito non sono ancora arrivate offerte concrete, come riferito dal D.s. Foggia ai microfoni di Sportitalia.

La stessa situazione di Lapadula la sta vivendo Moncini: l'attaccante ex Cittadella e Spal, infatti, parrebbe aver già raggiunto l'accordo per il suo passaggio al Bari ma, anche in questo caso, la società pugliese non ha fatto ancora pervenire una offerta ufficiale al Benevento che lo valuta un milione di euro (ma la trattativa si potrebbe chiudere intorno ai 700mila euro).