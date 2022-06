Napoli: debutto a Verona poi il Monza. Ultima in casa con la Samp

Sorteggiati i calendari della stagione 2022-2023 che avrà inizio ufficialmente il 13 agosto e si concluderà il 4 giugno.

Per il Napoli esordio contro il Verona in trasferta.Prima in casa contro il Monza neopromosso.

Le sfide contro le big: contro la Juventus alla 18esima (ritorno 31°), contro l'Inter alla 16esima (ritorno 36°) , contro il Milan alla settima (ritorno 28°)

Derby con la Salernitana previsto per l'ultima giornata del girone di andata.

Ultimo turno di campionato vedrà la squadra di Spalletti contro la Sampdoria in casa.