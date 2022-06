Due ospiti d'onore a Potenza nel weekend: la Kostner e Maniscalco

Nel week end appena trascorso il centro storico di Potenza si è trasformato in un vero e proprio villaggio sportivo a cielo aperto, con oltre 60 discipline suddivise in 24 stand. Tra gli ospiti la pattinatrice sul ghiaccio, Carolina Kostner (bronzo olimpico a Sochi nel 2014), e il due volte campione del mondo di karate (nel 2006 e nel 2008), Stefano Maniscalco. Questi gli eventi che hanno caratterizzeranno la settima edizione di “Più Sport”, organizzata dall’omologo comitato e da quello dell’ente di promozione sportiva ASI Basilicata. Nel capoluogo lucano è stato allestito anche quest’anno, il Villaggio della disabilità e tra le new entry diverse nuove discipline sportive tra le quali, il badminton ed il beach bocce. L'evento di quest’anno è stato caratterizzato anche da un Galà della danza, che si è svolto in piazza Mario Pagano, con ospiti la danzatrice ucraina Carolina Kuzmina e Carmen Russo, madrine per una serie di esibizioni di oltre 30 scuole di danza provenienti da Basilicata, Puglia, Campania e Calabria. La kermesse potentina ha rappresentato insomma non solo un fine settimana all'insegna di sport ed aggregazione sociale, bensì un segnale definitivo che auspica la totale ripartenza post Covid ed il tanto atteso ritorno alla normale vita quotidiana.