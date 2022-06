Potenza, la lettera d'addio dell'amministratore delegato Flammia

Non potevo mai sapere tutto quello che mi sarei portato nel cuore e non potevo nemmeno immaginarlo. Questa città mi ha regalato emozioni indescrivibili e persone uniche che per me sono diventate la mia famiglia

Grazie al presidente Caiata che mi ha concesso un’opportunità unica.

Grazie alla famiglia Caiata che mi ha accolto come un figlio.

Grazie ai vice presidenti Iovino e Fontana.

Grazie all’Associazione composta da persone eccezionali ma soprattutto tifosi.

Grazie all’Amministrazione comunale e tutti i tecnici che sono sempre stati a disposizione per i colori rossoblù.

Grazie alle forze dell'ordine e alla questura di Potenza per tutta la collaborazione.

Grazie ai tanti calciatori che hanno indossato la maglietta rossoblù.

Grazie a tutti i mister partendo dal settore giovanile fino ad arrivare alla prima squadra. In particolare Grazie a mister Arleo, mister Gallo e mister Raffaele.

Grazie a tutti i volontari e i collaboratori.

Grazie ai magazzinieri Rocco, Giovanni ed Ernesto.

Grazie ai colleghi Valentina, Carolina, Manuel, Giuseppe e i fratelli Cutro.

Grazie al dott Summa, Cristiano e Franco.

Grazie a tutti gli sponsor.

Ma soprattutto Grazie ai tifosi: siete l’orgoglio di questa città.

Grazie Potenza! Vi porterò sempre nel cuore. Chissà, un giorno le nostre strade possono incontrarsi nuovamente...

Daniele Flammia