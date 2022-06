Benevento. Moncini: Bari e Frosinone le maggiori indiziate sulla punta

Non sono solo Lapadula e Forte a stuzzicare le fantasie di diversi club di Serie B ma anche Moncini, terzo attaccante del Benevento, sta scatenando una vera asta di mercato.

Al momento ad essere in vantaggio sull'ex attaccante del Cittadella sono Bari e Frosinone con Modena più defilato e Brescia pronto ad inserirsi dalle retrovie. I galletti hanno il pieno gradimento del calciatore mentre il Frosinone, come riportato anche da "Il Mattino", potrebbe inserire il cartellino di Canotto come contropartita per abbassare le pretese del Benevento che si aggirano intorno al milione e mezzo di euro. Senza poi dimenticare l'ingaggio del calciatore che ha scremato il numero delle pretendenti.