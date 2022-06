Mercato. Il Frosinone ha chiuso per Moro, Moncini verso Bari?

Da poco avevamo parlato del forte interesse di Bari e Frosinone per Gabriele Moncini, attaccante di proprietà del Benevento. Pochi minuti fa, il presidente del club ciociaro, Maurizio Stirpe, in conferenza stampa ha fatto un annuncio che allontanerebbe la punta giallorossa dai gialloblù.

Il numero uno del Frosinone, infatti, nella conferenza stampa tenuta al "Benito Stirpe" e da poco conclusa, ha dichiarato: "Le priorità sono state i due centrali di difesa, vi posso dire, anche se non c’è l’ufficialità, che i tre calciatori che abbiamo trattato col Sassuolo (Moro, Turati e Ciervo, ndr) verranno tutti, ci sono dei dettagli secondari da sistemare. Partiamo per il ritiro avendo messo i tasselli che vanno a rimpiazzare chi è andato via".

L'arrivo di Luca Moro andrebbe a chiudere le porte per un possibile sbarco di Moncini in Ciociaria essendo le caselle del reparto offensivo gialloblù già occupate. A questo punto le possibilità che l'attaccante del Benevento possa scegliere il Bari aumentano anche se sono sempre da tenere d'occhio le posizioni di Modena e, da ultimo, del Brescia.