Il professor Galasso candidato nuovamente alla vicepresidenza ADISE

Presso il Centro Tecnico di Coverciano si è svolta stamane l'Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche direttive dell’Associazione Direttori Sportivi. È stato riconfermato presidente Beppe Marotta, al suo secondo mandato. Successo anche per il potentino Rocco Galasso, per la zona Italia Sud Est, che torna così ad essere nuovamente candidato alla vicepresidenza nazionale. All’Assemblea hanno preso parte gli associati ADISE nelle componenti DS e CGS con una nutrita rappresentanza della Basilicata con i giovani dirigenti Suozzo (delegato regionale ADISE Basilicata), Perito, Buccarello, Ruggieri e Costantino, futuro della classe dirigente lucana che proviene dai corsi tenutisi in Basilicata e fortemente sollecitati da Galasso in sintonia con il C.R. LND Basilicata grazie alla grande intuizione del compianto Piero Rinaldi.