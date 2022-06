Sembrano sempre più distanti il Novara e il suo bomber Dardan Vuthaj, l'attaccante albanese record-man di reti nella scorsa stagione difficilmente resterà sotto la cupola nella prossima annata.

Sirene forti per Dardan arrivano dalla Sicilia, il nuovo corso del Catania vorrebbe Vuthaj per avere il bomber che garantisca le reti per tornare subito nel calcio professionistico.