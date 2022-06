Calciomercato. Coda resta in B: ha firmato con il Genoa

Massimo Coda, capocannoniere dell'ultimo torneo di Serie B, resterà ancora nel torneo cadetto nonostante la promozione ottenuta con il Lecce in massima serie. L'"Hispanico", ex Benevento, vestirà la maglia del Genoa che lo ha prelevato dalla società salentina per circa 1,5 milioni di euro.

Coda ha firmato un triennale con il Grifone e guadagnerà pressappoco un milione di euro all'anno. Il 33enne attaccante sarà, dunque, la bocca di fuoco con la quale i liguri proveranno l'immediato assalto al ritorno in Serie A.