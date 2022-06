Benevento. Vicino un centrocampista che arriva dalla Virtus Entella

Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Benevento starebbe per chiudere con la Virtus Entella l'arrivo di Nermin Karic, centrocampista svedese, classe '99.

Con la casacca della compagine ligure, nello scorso campionato di Serie C, ha totalizzato 40 presenze tra regular season e play-off siglando anche 5 reti, 3 in campionato e 2 negli scontri promozione. In precedenza, ha vestito anche le maglie di Avellino e Sud Tirol.

Foto: sito ufficiale Fc-Suedtirol.com