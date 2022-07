Fumata bianca per la Pro Vercelli per quanto riguarda la scelta dell’allenatore, sarà Massimo Paci a guidare le bianche casacche nella stagione 2022/2023.

Paci classe 1978 ha allenato il Pordenone all’inizio della scorsa stagione prima dell’esonero alla terza giornata del girone d’andata, per lui come calciatore anche un’esperienza in serie A con il Novara.