Casertana. Ufficializzati il nuovo D.s. ed il nuovo allenatore

La Casertana FC comunica di aver affidato l’incarico di direttore sportivo ad Alessandro Degli Esposti. Reduce dall’esperienza nella fila della Fidelis Andria in Lega Pro, in carriera ha già operato con Audace Cerignola, Bitonto e Torres.

Contestualmente si comunica di aver affidato la guida della prima squadra a Carmine Parlato, tecnico di comprovata esperienza che nelle ultime due stagione ha guidato il Trento con cui ha vinto il campionato di D e affrontato lo scorso torneo di C. Sono ben 5 le vittorie di campionati di D per mister Parlato (Rovigo, Pordenone, Padova, Rieti e Trento). In carriera per lui esperienze anche con Valenzana, Sacilese, Latina e Savoia.