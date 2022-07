Picerno, le giovanili si alleneranno e giocheranno a Balvano

Fervono i preparativi in casa Picerno per la ripresa delle attività del Settore Giovanile. Nell’ottica di dare sempre più valore e importanza ai giovani e alla loro crescita, la società ha riorganizzato lo staff e pianificato tutte le attività per la nuova stagione calcistica. Le formazioni Under 15, Under 17 e Primavera si alleneranno e giocheranno le gare dei campionati nazionali allo stadio “Pacella” di Balvano. Si ringrazia il Sindaco e tutta l'amministrazione di Balvano per la collaborazione e la disponibilità dimostrata. Già nei giorni scorsi lo staff del Settore Giovanile, ha effettuato un sopralluogo sul sintetico di Balvano e nell'intera struttura, dove si stanno curando tutti i dettagli per ospitare al meglio i giovani calciatori della Leonessa.

Ufficio Stampa Az Picerno

