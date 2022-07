Nuovo logo per il Potenza presentato dalla società via social

Il Potenza Calcio rivolge i più sentiti ringraziamenti al Dott. Enzo Summa per il supporto gestionale e contabile prestato per l'ottenimento del parere favorevole della Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) rispetto agli adempimenti presentati dalla società per la stagione di Serie C 2022-23. Intanto la società ha presentato il nuovo logo realizzato dall'ufficio comunicazione e marketing.

Comunicato Stampa Potenza Calcio