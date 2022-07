Potenza, lunedì 18 inizierà il ritiro a Rifreddo di Pignola

Il Potenza Calcio rende noto l'avvio della nuova stagione sportiva 2022-23. Staff tecnico e calciatori si ritroveranno in data 17 luglio prossimo, mentre il giorno 18 inizieranno il ritiro in località Rifreddo di Pignola: quartier generale il Giubileo Hotel, con struttura di allenamento presso il vicino campo da gioco in sintetico del Cavaliere Gran Relais (già Tourist Hotel). Alle attività (con orari e modalità da definire) prenderanno parte tutti i calciatori di proprietà. Particolare attenzione sarà riservata al settore giovanile, sotto l'occhio attento di mister Sebastiano Siviglia e del suo staff. Ogni informazione sarà veicolata attraverso i canali ufficiali del club.

Comunicato Stampa Potenza Calcio