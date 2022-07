Benevento. Brignola va al Cosenza, arriva un talento argentino?

Come riportato dal sito dell'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Cosenza e Benevento avrebbero chiuso la trattativa per il prestito di Enrico Brignola ai calabresi. L'annuncio è atteso già nelle prossime ore. Il calciatore giallorosso avrà modo, così, di trovare quella continuità che nell'ultima stagione gli è del tutto mancata.

Dall'argentina, invece, rimbalza la notizia dell'interessamento del Benevento per Tomàs Agustin Pozzo, detto "Toto". Centrocampista, classe 2000, è un calciatore dell'Independiente e può giocare sia sulla linea mediana che come trequartista. Nell'ultima stagione ha messo insieme 19 presenze e 4 gol. I media argentini riportano che il sodalizio giallorosso potrebbe formulare un'offerta che preveda l'arrivo di Pozzo in prestito con futuro diritto o obbligo di riscatto.