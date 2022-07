Casertana. Tra i pali ci sarà un ex Francavilla e Tuttocuoio

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Antonio Prisco.

Portiere classe 2002 nell’ultima stagione ha collezionato 36 presenze tra campionato e play-off con la maglia del FC Francavilla. Cresciuto nelle giovanili del Bologna, nel 2019/20 la prima esperienza nel calcio dei grandi con la maglia del Tuttocuoio (serie D) con 24 presenze all’attivo.

Entusiasta Prisco per questa nuova avventura: “Caserta è una piazza a cui tutti ambiscono. So le responsabilità a cui si va incontro indossando questa maglia, ma dopo due stagioni ora sono pronto a giocarmi tutte le mie carte. Credo sia il momento giusto per questo passo importante. Per un portiere è fondamentale la sicurezza che si riesce a garantire tra i pali, ma amo anche giocare con la palla tra i piedi. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.