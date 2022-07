La felicità di Lolaico: "Grazie di cuore a chi ha creduto in me"

Ovviamente il capitano del passato non poteva non essere contento della sua riconferma nel ruolo di team manager del Potenza. Peppe Lolaico ha affidato ai social tutta la sua felicità per il suo quinto anno di fila da dirigente rossoblu:"Non ho ancora avuto modo di avvisare chi realmente mi vuole bene. Si perché la stima e l'affetto che ho ricevuto in questi giorni è stato incredibile. Nemmeno se fossi un bomber da 30 gol. Un grazie davvero di cuore a chi ha creduto in me. Se sono qui lo devo a chi c è stato e a chi c'è. Si ricominCia". Conferma davvero meritata per un uomo simbolo dei colori rossoblu.