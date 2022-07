Picerno, il primo colpo di Greco é Montesano Ritorna Pagliai

Il Picerno comincia a muoversi sul mercato. In giornata la società melandrina ha ufficializzato un nuovo arrivo e un ritorno. Il neoacquisto é Andrea Montesano, nativo di Garbagnate, in provincia di Milano, classe 1992. Difensore centrale mancino, è un calciatore di grande esperienza. Un elemento che va ad aggiungersi alla rosa a disposizione di mister Longo. Sette stagioni in Serie C con la Giana Erminio con oltre 200 presenze, ha vestito anche le maglie del Borgosesia e Novara, dove ha iniziato la sua carriera nel Settore Giovanile. Nell'ultima stagione con il Gozzano, autore di 36 presenze e 4 reti. Conta in carriera oltre 300 presenze, principalmente tra i Professionisti. Il calciatore ha firmato il contratto in mattinata, alla presenza del Direttore Generale Vincenzo Greco. Mentre rientra al Picerno il promettente under Gabriele Pagliai. Si tratta di un importante innesto per la squadra allenata da Longo. La società, nella persona del Direttore Generale Vincenzo Greco, ha proposto al calciatore il primo contratto da professionista, dopo che il difensore classe 2002, acquisito lo scorso anno dal Casarano, si trovava in prestito al Novara, dove ha vinto il campionato di Serie D dopo una stagione da grande protagonista. Ritorna quindi a vestire la maglia della Leonessa uno degli under più promettenti e richiesti dell’ultimo campionato nazionale di Serie D.