Liurni torna in Basilicata La punta umbra é del Picerno

Un nuovo innesto per il Picerno. Arriva in terra melandrina Lorenzo Liurni, attaccante, classe 1994 originario di Terni. Nello scorso campionato con la maglia del Gavorrano, ha militato nel Lavello, dove in due stagioni è stato assoluto protagonista, poi con la Nocerina, Aglianese, Monterosi, in C con il Prato, e ancora con la Triestina. Oltre 50 gol tra Serie D e C.

Il calciatore ha firmato stamattina nella sede del Picerno, alla presenza del direttore generale Vincenzo Greco, che ha portato avanti positivamente la trattativa e lo ha accolto.