Rinforzo under per il Picerno: raggiunto l'accordo con Monti

Continua a lavorare senza sosta anche per il reparto under il Picerno. In data odierna è stato raggiunto l'accordo per il difensore Niccolò Monti, nell'ultima stagione alla Casertana. Terzino sinistro, classe 2001. Nativo di Bologna, nonostante la giovane età, nell'ultimo campionato da protagonista con la Casertana (34 presenze) e lo scorso anno in Serie C con l'Alma Juventus Fano (19 presenze). In precedenza, due stagioni in D con oltre 50 presenze con la maglia della Recanatese. Nonostante la giovane età, conta già oltre 100 presenze tra serie C e D. Il giovane calciatore ha firmato oggi alla presenza del Direttore Generale Vincenzo Greco.

Ufficio Stampa Az Picerno